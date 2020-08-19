وزير الخارجية العراقي: واشنطن حليف قوي لنا وعلاقتنا مع ايران علاقة جوار ومصالح مشتركة

2020/08/19 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، 19 آب، 2020، أن الولايات المتحدة، حليف قوي بالنسبة للعراق، ونعمل دائما على تعميق وحماية هذا الرابط فيما اشار الى ان العلاقة مع ايران علاقة جوار ومصالح مشتركة.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الامركي، مايك بومبيو، في واشنطن، إن "العراق يعتبر الولايات المتحدة حليفا قويا بالنسبة له، ويعمل دائما على حماية هذا التحالف، كما أن سياسة العراق الخارجية مبنية على اساس مصلحة العراق"، مبينا أن "علاقة العراق مع إيران مبينة على المصالح المشتركة ومنها الثقافية والسياسية والاقتصادية".

واضاف أن "العراق دائما يسعى إلى أن يتعامل مع دول الجوار وفق مبدأ المصالح المشتركة لا على اساس التدخل بشؤونه الداخلية".

وتابع وزير الخارجية العراقي، أنه "اطلقنا اليوم الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين العراق واميركا"، لافتا إلى أن "بغداد وواشنطن في خندق واحد لمحاربة داعش والتعاون في محاربة الارهاب سيستمر".

واشار إلى أن "العراق سيوقع اتفاقاً مع شيفرون الأمريكية للتنقيبات النفطية اليوم، مع التأكيد على استمرارية الحوار في مجالات الطاقة والصحة والثقافة".

وبين أن "العراق سيوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متعددة"، مؤكدا أن "سياستنا تنطلق من المصلحة العراقية".

من جهته قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، ، ان بلاده تدعم اجراء انتخابات مبكرة في العراق.وبين بومبيو ان "واشنطن لن تركز على الملف العسكري في الحوار الذي تجريه مع العراق".

واشار الى أن "بلاده ستقدم 240 مليون دولار كمساعدات جديدة للعراق".

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قال وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، ان بلاده تدعم اجراء انتخابات مبكرة في العراق.

وبين بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان "واشنطن لن تركز على الملف العسكري في الحو

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، إنطلاق الجولة الثانية من الحوار الستراتيجيّ العراقي - الاميركي في واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف في بيان، إن "الجولة الثانية من الحوار الستراتيجيّ ا

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اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان إنطلاق المشروع الوطني للشباب في محافظة الديوانية

وقال الشعلان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير التخطيط خالد بتال النجم وافق على المصادقة على تنفيذه وإستئناف العمل بالبروتوكل

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