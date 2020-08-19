بومبيو: ندعم اجراء انتخابات مبكرة في العراق ولن نركز في الحوار على الملف العسكري

2020/08/19 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، ان بلاده تدعم اجراء انتخابات مبكرة في العراق.

وبين بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان "واشنطن لن تركز على الملف العسكري في الحوار الذي تجريه مع العراق".

واشار الى ان "بلاده تدعم اجراء انتخابات مبكرة في العراق"، مشيرا الى ان "بلاده ستقدم 240 مليون دولار كمساعدات جديدة للعراق".

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي ان "بغداد وواشنطن كانتا في خندق واحد بمحاربة داعش وسنستمر بالتعاون".

وتابع "اطلقنا الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا".

قبل ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف، إن "الجولة الثانية من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ في واشنطن انطلقت قبل قليل.

وأضاف، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي بومبيو يفتتحان جلسة الحوار الستراتيجي العراقي-الأميركيّ".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل، اليوم الاربعاء، على رأس وفد حكومي إلى واشنطن في زيارة رسمية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى الولايات المتحدة الامريكية".

وكان الكاظمي قد غادر، امس الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية، فيما كشف مكتبه بعض الفقرات من جدول الزيارة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، الى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي سيعقد خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، 19 آب، 2020، أن الولايات المتحدة، حليف قوي بالنسبة للعراق، ونعمل دائما على تعميق وحماية هذا الرابط فيما اشار الى ان العلاقة مع ايران علاقة جوار ومصالح مشتركة.

وقال حسين خلال مؤت

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، إنطلاق الجولة الثانية من الحوار الستراتيجيّ العراقي - الاميركي في واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف في بيان، إن "الجولة الثانية من الحوار الستراتيجيّ ا

بغداد اليوم- الديوانية

اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان إنطلاق المشروع الوطني للشباب في محافظة الديوانية

وقال الشعلان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير التخطيط خالد بتال النجم وافق على المصادقة على تنفيذه وإستئناف العمل بالبروتوكل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بومبيو: ندعم اجراء انتخابات مبكرة في العراق ولن نركز في الحوار على الملف العسكري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بومبيو: ندعم اجراء انتخابات مبكرة في العراق ولن نركز في الحوار على الملف العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).