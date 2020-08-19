34 اصابة جديدة بكورونا والإدارة الذاتية تمدد حظر التجوال

2020/08/19 | 17:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة القامشلي - الصورة لكوردستان 24

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