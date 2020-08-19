2020/08/19 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن بلاده تريد عراقاً خالياً من الفساد ، مؤكدا أنه ناقش مع الجانب العراقي خفض عدد ​القوات الأميركية​، لكن المجموعات المسلحة لا تزال تسبّب الكثير من المشاكل في العراق ونأمل أن نراه خالياً من الفساد.وأبدى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في ​مؤتمر صحفي​ مع نظيره ​العراق​ي ​فؤاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو : نريد عراقاً خالياً من الفساد .. وناقشنا مع العراق خفض عدد ​القوات الأميركية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو : نريد عراقاً خالياً من الفساد .. وناقشنا مع العراق خفض عدد ​القوات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).