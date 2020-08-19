بومبيو لحسين : نريد عراقاً خالياً من الفساد .. وناقشنا خفض القوات الأميركية

2020/08/19 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن بلاده تريد عراقاً خالياً من الفساد ، مؤكدا أنه ناقش مع الجانب العراقي خفض عدد ​القوات الأميركية​، لكن المجموعات المسلحة لا تزال تسبّب الكثير من المشاكل في العراق ونأمل أن نراه خالياً من الفساد.وأبدى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في ​مؤتمر صحفي​ مع نظيره ​العراق​ي ​فؤاد […]

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