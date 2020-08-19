2020/08/19 | 17:48 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بومبيو: نتمنى عراقاً خاليا من الفساد.. وسنقدم له 200 مليون دولار كمساعدات {موسع} هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 17:48.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: نتمنى عراقاً خاليا من الفساد.. وسنقدم له 200 مليون دولار كمساعدات {موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: نتمنى عراقاً خاليا من الفساد.. وسنقدم له 200 مليون دولار كمساعدات {موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: نتمنى عراقاً خاليا من الفساد.. وسنقدم له 200 مليون دولار كمساعدات {موسع}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).