هل يحق للكاظمي إبرام الاتفاقيات مع الجانب الأمريكي دون الرجوع للبرلمان؟

2020/08/19 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، امكانية قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإبرام الاتفاقيات مع الجانب الأمريكي خلال زيارته البيت الابيض دون الرجوع لمجلس النواب.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان ” المادة ٨٠ من الدستور العراقي تضمنت بأن مجلس الوزراء يتفاوض بشأن المعاهدات والتوقيع عليها وكذلك في النظام الداخلي […]

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