بومبيو : ندعم الانتخابات المبكرة .. ونتعهد بتقديم بــ200 مليون دولار للعراق

2020/08/19 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن بلاده تدعم الحكومة العراقية في إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى تقديم دعم لبغداد بقيمة 200 مليون دولار.وقال بومبيو في مؤتمر صحفي أعقب لقائه بالوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، إن “واشنطن ملتزمة بدعم العراق..وندعو لعراق خاليا من الفساد”.من جهته، قال وزير الخارجية العراقي: […]

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