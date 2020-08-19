2020/08/19 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بومبيو: ندعو العراق للتوصل الى اتفاق حول الموازنة مع إقليم كردستان

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