2020/08/19 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | بومبيو: ندعم الحكومة العراقية في إعدادها للانتخابات المبكرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بومبيو: ندعم الحكومة العراقية في إعدادها للانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بومبيو: ندعم الحكومة العراقية في إعدادها للانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).