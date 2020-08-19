كورونا في كردستان: “فارق كبير” بين الاصابات وحالات الشفاء..والوفيات22 حالة خلال 24 ساعة

2020/08/19 | 17:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد حصيلة الحالات الخاصةبفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في كوردستان 2881 عدد ‏الفحوصات 1362 اربيل 674 سليمانية،145 كرميان، 666 دهوك 34 حلبجة ———————— 443 اصابة جديده بفيروس كورونا 157 اربيل 120 سليمانية ،20كرميان، 136 دهوك 10 حلبجة ———— 192 شفاء 122 اربيل 29 سليمانية 23 كرميان 18 حلبجة ————– 22 وفاة […]

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