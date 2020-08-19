2020/08/19 | 18:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى… حكومة الكاظمي لا تختلف عن الحكومات التي سبقتها أثبت بما لا يقبل أدنى شك ان حكومة الكاظمي لا تختلف عن الحكومات التي سبقتها لم تغير شي ولم تجدد شي ولم تتقدم خطوة واحدة الى الأمام ولم ترتفع درجة الى الأعلى وإذا سمعنا من هذه الجهة او هذا الشخص كلام مدح أم […]

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