بومبيو: الميليشيات في العراق هددت استقراره

2020/08/19 | 18:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن بلاده تريد عراقاً خالياً من الفساد، مشيراً إلى أن الميليشيات هددت استقراره.وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، أن الحوار الاستراتيجي

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