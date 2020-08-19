مقتل مواطن كردي جراء قصف تركي شمال دهوك

2020/08/19 | 18:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "العربية" أن الطيران التركي اخترق، اليوم الأربعاء، أجواء العراق وقصف موقعين شمال دهوك ما أسفر عن مقتل مواطن كردي.وأضاف المصدر أن قصفاً تركياً عنيفاً استهدف قرى كردية في دهوك.وقال مدير بلدة

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