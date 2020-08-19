2020/08/19 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد قال الدكتور حيدر سلمان، المختص بالوراثة الخلوية الجزيئية، اليوم الاربعاء، تعليقا على الموقف الوبائي في العراق لجائحة كورونا، ان خمس محافظات تتصدر نسبة الوفيات في البلاد، مبينا ان الفيروس وصل الى مستوى نشط غير مسبوق .وجاءت تفسيرات سلمان للموقف الوبائي اليوم 19/8/2020 كالاتي : انخفاض في نسب الشفاء عن الامس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 محافظات عراقية تتصدر قائمة وفيات كورونا… ونشاط الفيروس يصل”مستوى نشط” غير مسبوق!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 محافظات عراقية تتصدر قائمة وفيات كورونا… ونشاط الفيروس يصل”مستوى نشط” غير مسبوق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).