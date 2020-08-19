لاعب برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح

2020/08/19 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي منذ قليل عن اجتياز صفقته الجديدة، جميع الاختبارات الطبية تمهيدا للانضمام إلى العملاق الكتالوني.وذكر النادي في بيان مقتضب ان “جوستافو مايا تواجد منذ الصباح في مقر العيادة الرسمية لنادي برشلونة للخضوع لجميع الفحوصات اللازمة قبل توقيع العقد مع الإدارة”.وأوضح أن “مايا اجتاز الفحص الطبي بنجاح”.[…]

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