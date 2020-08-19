2020/08/19 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هنأت الفنانة سيمون الفنان عمرو دياب، بعد إعلان عودته للتمثيل مرة أخرى.ونشرت سيمون عبر حسابها على Instagram صورة من فيلم أيس كريم في جليم، الذي جمعتها بطولته مع عمرو دياب، وكتبت معلقة: مبروك العودة للتمثيل للفنان عمرو دياب وبالنجاح والتوفيق ان شا الله.وكان عمرو دياب قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق Instagram […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيمون تهنأ عمرو دياب على عودته للتمثيل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيمون تهنأ عمرو دياب على عودته للتمثيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).