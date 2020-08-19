2020/08/19 | 18:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يقر بمسؤوليته تجاه هذه الفئات ويدعو المنظمات الدولية "لمساعدة عاجلة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يقر بمسؤوليته تجاه هذه الفئات ويدعو المنظمات الدولية "لمساعدة عاجلة") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يقر بمسؤوليته تجاه هذه الفئات ويدعو المنظمات الدولية "لمساعدة عاجلة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).