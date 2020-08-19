امة اليهود تخطط وامة العرب تنفذ

2020/08/19 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عدنان جواد..الأمة لغة تعني الدين أو الطريقة، فيقال فلان لا امة له أي لا دين له، وتدل عند العرب على النعمة والعيش الحسن، والامة تعني كل جماعة بشرية، وردت كلمة امة 49 مرة في القرآن الكريم، وفي الاية ((كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)) (ال عمران 110)، كان […]

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