اتهام الممثل كوبا غودينغ جونيور بالاغتصاب

2020/08/19 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اتهمت شكوى رفعتها امرأة أمام القضاء المدني، امس الثلاثاء، الممثل كوبا غودينغ جونيور بأغتصابها عام 2013 بعدما اتهمته ثلاث نساء أخريات سابقاً بملامسات غير مرغوب بها.في الشكوى التي سُجلت لدى محكمة مانهاتن الفدرالية وأوردتها وسائل إعلام أميركية عدة تتهم امرأة، لم يكشف عن هويتها، الممثل البالغ 52 عاما والحائز جائزة أوسكار أفضل ممثل في […]

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