2020/08/19 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اكد موقع غلوبال ريسيرج أن مساعي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للتوسط بين طهران وواشنطن خلال الحوار الاستراتيجي ستكون ضعيفة ولن تكون ذات جدوى لان ايران ترفض التعامل مع قتلة الجنرال قاسم سليماني .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” رئيس الوزراء العراقي سيلتقي ترامب في البيت الابيض في الوقت الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلوبال ريسيرج : مساعي الكاظمي للتوسط بين ايران وامريكا ضعيفة مادام ترامب في السلطة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلوبال ريسيرج : مساعي الكاظمي للتوسط بين ايران وامريكا ضعيفة مادام ترامب في السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).