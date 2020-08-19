هل يستطيع الكاظمي وبرهم صالح .حلّ مجلس النواب

2020/08/19 | 18:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ د.حيدر البرزنجي..المادة 64 من الدستور العراقي تقول نصّاً : اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، —-” .أي ان الآلية في الحلّ تتخذ شكلين رئيسين : أ : الطلب ،وهذا يعني أن يقوم ثلث أعضاء […]

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