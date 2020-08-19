لاعب برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح

2020/08/19 | 18:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي منذ قليل عن اجتياز صفقته الجديدة، جميع الاختبارات الطبية تمهيدا للانضمام إلى العملاق الكتالوني.

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