وزير العمل يقر بمسؤوليته تجاه هذه الفئات ويدعو المنظمات الدولية

2020/08/19 | 18:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ان الحكومة ووزارة العمل بشكل خاص اصبحت أمام مسؤولية مضاعفة تجاه الفئات التي تعنى برعايتها وذلك بفعل الظروف الحالية المتمثلة بجائحة كورونا والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

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