اول شركة في العالم… القيمة السوقية لــ “آبل” ترتفع الى اكثر من 2 ترليون دولار

2020/08/19 | 18:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة ارتفعت القيمة السوقية لآبل أعلى تريليوني دولار لأول مرة على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود السهم إلى مستوى قياسي جديد.وأصبحت آبل أول شركة في العالم تدخل نادي الـ2 تريليون دولار بعد مكاسب قوية للسهم منذ بداية العام الجاري تجاوزت 59 بالمائة.ورغم مخاوف من أن أزمة كورونا ستضغط […]

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