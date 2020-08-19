من هو رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد؟

2020/08/19 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الهولندي رونالد كومان، سيكون مدربا له حتى عام 2022، وذلك بعد يومين من إقالة المدير الفني السابق كيكي سيتين.وقال النادي الكتالوني، الذي يخطط لإحداث ثورة في صفوفه بعد الخسارة الأخيرة المهينة أمام بايرن ميونخ 2-8 في الدور ربع النهائي لدوري […]

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