متنبئ جوي يتوقع درجات الحرارة وحالة الطقس حتى نهاية الشهر الجاري ومطلع أيلول

2020/08/19 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، اليوم الاربعاء، إن التوقعات تشير الى استمرار درجات الحرارة حول المعدل في عموم المناطق، مع اجواء صيفية اعتيادية، وذلك حتى نهاية شهر آب الجاري.

وقال أحمد التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "توقعات الرياح خلال الشهر الجاري ستكون شمالية الى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، تنشط على فترات بدون تأثير موجة حر او كتله هوائية معتدلة حسب اخر تحديث للخرائط، مع استمرار درجات الحرارة حول المعدل في عموم المناطق".

وبشأن شهر ايلول المقبل، توقع التميمي "انخفاض بسيطا بدرجات الحرارة، خصوصا مع نهاية الشهر في المناطق الجنوبية، وانخفاض أكثر في الحرارة للمناطق الوسطى والشمالية، مع فرص هطول الامطار خلال نهاية الشهر في المناطق الغربية".

ويشهد العراق منذ منتصف شهر تموز الماضي، ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، إذ تجاوزت حاجز الـ 50 درجة مئوية في جنوب ووسط البلاد وأقل قليلا في الشمال والغرب قبل ان تتراجع درجات الحرارة لما فوق الـ 40 بمعظم المناطق.

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وقال موقع Worldmetter إن الهند حلت بالمرتبة الأولى بعد تسجيلها&nb

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