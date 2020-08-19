واشنطن ترفض تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق

2020/08/19 | 18:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضَ وزيرُ الخارجية الاميركي مايك بومبيو تحديدَ جدولٍ زمني لسحبِ قواتِ بلادِه من العراق ودعا في مؤتمرٍ صحفي مع نظيرِه العراقي في واشنطن الى عدمِ التر...

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