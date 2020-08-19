العراق.. إصابة أكثر من 4 آلاف شخص بكورونا خلال 24 ساعة

2020/08/19 | 18:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، حصيلة إصابات يومية وصلت الى 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية....

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