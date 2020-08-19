بومبيو: شجعنا بغداد على إبرام اتفاق مع اربيل بخصوص الموازنة

2020/08/19 | 18:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مايك بومبيو وفؤاد حسين

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