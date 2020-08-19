2020/08/19 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني للساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 423 اصابة بفيروس كورونا بينها 201 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” ، نسخة منه ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: – 201 حالة خلال الرصد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 423 بـ كورونا اليوم في الرصافة وكالة تقدم الاخبارية.

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