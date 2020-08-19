المالية النيابية: الحكومة لم تقترض من الخارج حتى الآن

2020/08/19 | 18:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لم تقم بالاقتراض الخارجي حتى الآن إثر تصويت البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، فيما أشارت إلى أن وزارة المالية لديها رغبة في إرسال ما تبقى من موازنة 2020.

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