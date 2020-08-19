2020/08/19 | 18:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: الخامس والعشرون من شهر آب الجاري موعداً مبدئياً لعودة تدريبات الاندية الرياضية

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