نقض مفهوم الخلود لدى ابن رشد - هيبت بافي حلبجة

2020/08/19 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبت_بافي_حلبجة نقض مفهوم الخلود لدى أبن رشد بعدما إنتقدناه في أفكاره بصدد قدم العالم وحدوثه ، نود أن ننتقده في أفكاره بخصوص الخلود ، أو بخصوص قضية الخلود ، تلك القضية التي كشفت ، مع قضية قدم العالم أو حدوثه ، مدى المشكل الفكري الذي يعاني منه ابن رشد ، سيما فيما يتعلق بالإشكاليات الثلاثة التالية ، الإشكالية الأولى وهي تتعلق بمفهوم فلسفة الطبيعة ، الإشكالية الثانية وهي تتعلق بمحتوى التعارض مابين العقل والنقل ، ......





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