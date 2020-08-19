الحديث الشيطانى في البخارى عن نزول المسيح - أحمد صبحى منصور

2020/08/19 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ لو كان نزول المسيح حقيقة إيمانية تجعله متميزا ومختلفا عمّن سبقه من الأنبياء لما قال جل وعلا عن محمد رسول الله إنه خاتم النبيين ولأكّد نزول عيسى في آيات كثيرة ليكون هذا إخبارا مستقبليا عن غيب سيحدث فيما بعد .



2 ـ ولو كان نزول عيسى من علامات الساعة لذكره رب العزة بالتحديد كما جاء عن علامات الساعة المذكورة في القرآن الكريم مثل خروج يأجوج ومأجوج من باطن الأرض : ( الكهف 94 : 99 ) ( ا ......





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