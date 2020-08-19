الامن النيابية ترفع طلبا رسميا لرئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداء التركي

2020/08/19 | 18:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، رفع طلب رسمي الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية وتسببها بمقتل ضباط عراقيين.وقال عضو لجنة الامن النيابية بدر الصائغ لـ/المعلومة/ ان “لجنة الامن والدفاع النيابية تقدمت بطلب رسمي الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الاعتداءات التركية”.واضاف ان “الطلب وقعت العديد من […]

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