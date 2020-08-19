الفتح: سيكون لنا موقف من حكومة الكاظمي اذ لم تتطرق لخروج الامريكان

2020/08/19 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… علق تحالف الفتح، الاربعاء، على انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما بين انه سيكون له موقف من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اذ لم يتطرق الاخير لاخراج الامريكان من العراق.وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “قرار […]

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