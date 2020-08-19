الأمن النيابية تستضيف الغانمي وتبحث معه ملف الاغتيالات الاخيرة

2020/08/19 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، موضوع الاغتيالات التي حدثت مؤخرا في عدد من محافظات العراق.وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر وحضور اعضاءها، استضافت، اليوم الأربعاء عثمان الغانمي وزير الداخلية”، مبينة انه “جرى خلال اللقاء الذي حضرة …

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