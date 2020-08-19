اتهام رئيس الوزراء الكندي بالتستر على “فضيحة أخلاقية”

2020/08/19 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجهت اتهامات لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بشأن قراره بتعليق عمل البرلمان، حيث اعتبره البعض محاولة للتغطية على “فضيحة أخلاقية”.وطلب ترودو، يوم أمس الثلاثاء، من الحاكمة العامة للبلاد جولي باييت إنهاء الدورة البرلمانية الحالية قبل الأوان.وأوضح مصدر أن هذه الخطوة تأتي وسط تحقيقات بشأن فضيحة أخلاقية وسياسية تورط فيها ترودو، على […]

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