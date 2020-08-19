امانة بغداد تعلن عن ازالة تجاوزات على اراض مخصصة للتشجير في مناطق متفرقة

2020/08/19 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن ازالة تجاوزات على اراض مخصصة للتشجير في مناطق متفرقة من العاصمة .وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في بلدية الرشيد وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد، قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات بضمنها هياكل واساسات شيدت تجاوزاً على ارض حكومية مخصصة للتشجير ضمن …

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