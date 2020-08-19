الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس

2020/08/19 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلان عطلة

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس الموافق 20 / 8 / 2020 لمناسبة بداية العام الهجري الموافق الاول من شهر محرم الحرام للعام 1442 للهجرة .

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بغداد اليوم- بغداد

توقع القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاربعاء، ان تحدث الانتخابات المبكرة تغييراً في الطبقة السياسية يصل الى 80% من الاحزاب والتحالفات التي تسيطر على القرار السياسي في الوقت الحالي.

وقال الرديني لـ(بغداد اليوم)،ان

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأربعاء، 19 آب، 2020، بإعفاء مدير استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "صدر قرار باعفاء مدير استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة الديوا

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، 19 آب، 2020، أن الولايات المتحدة، حليف قوي بالنسبة للعراق، ونعمل دائما على تعميق وحماية هذا الرابط فيما اشار الى ان العلاقة مع ايران علاقة جوار ومصالح مشتركة.

وقال حسين خلال مؤت

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