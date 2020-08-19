الامن النيابية تبحث مع وزير الداخلية ملفي حماية المتظاهرين والاغتيالات الاخيرة

2020/08/19 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بحثت لجنة الامن النيابية، اليوم الاربعاء، مع وزير الداخلية عثمان الغانمي، ملفي حماية المتظاهرين والاغتيالات الاخيرة.

وذكر بيان صادر عن اللجنة وتلقته (بغداد اليوم)، انها "استضافت برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر وحضور اعضاءها يوم الأربعاء 2020/8/19 عثمان الغانمي وزير الداخلية ">

وجرى خلال اللقاء الذي "حضره عدد من أعضاء مجلس النواب من لجان المجلس الأخرى مناقشة عدد المواضيع المهمة منها حماية المتظاهرين وعدم السماح بالاعتداء القوات الامنية، والحفاظ على هيبة الدولة فضلا عن موضوع الاغتيالات التي حدثت مؤخرا في عدد من محافظات العراق ">

واوضح وزير الداخلية ان "التحقيقات مستمرة ، ووعد بكشف نتائج التحقيق اما الرأي العام".

وأكد رئيس اللجنة على "ضرورة تأمين الحدود ومعالجة الاختراقات"، مشددا على ان "تقوم وزارة الداخلية بالتزاماتها تجاه المنافذ الحدودية عن طريق شرطة الكمارك".

وطالبت لجنة الأمن والدفاع خلال الاجتماع "بإحالة ملفات الفساد السابقة الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين">

ومن جهته اكد وزير الداخلية بأن "الوزارة ماضية ومصممة على كشف جميع ملفات الفساد واحالتها الى الجهات المعنية".

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