استشهاد مدني بقصف تركي على قرية باقليم كوردستان

2020/08/19 | 19:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفر القصف التركي عن وقوع ضحايا في اقليم كوردستان

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