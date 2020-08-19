العراق يعلن الخميس عطلة رسمية وتعطيل الدوام في المؤسسات والدوائر الحكومية

2020/08/19 | 19:14 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلان عطلة

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس الموافق 20 / 8 / 2020 لمناسبة بداية العام الهجري الموافق الاول من شهر محرم الحرام للعام 1442 للهجرة .

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