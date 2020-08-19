الإصابات بكورونا في الرصافة من هذه المناطق

2020/08/19 | 19:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني للساعدي، الاربعاء، عن تسجيل 423 اصابة بفيروس كورونا بينها 201 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:- 201 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الاعظمية 43 حالة• قطاع الشعب 27 حالة• قطاع الرصافة 5 حالات• قطاع النهروان 73 حالة• قطاع ال مدائن 9 حالات• قطاع بغداد الجديدة 8 حالات• قطاع الاستقلال 12 حالة• قطاع البلديات الثاني 24 حالة- 222 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 91 حالة محلة 549, 527, 526, 571, 517, 555, 521, 551, 530, قطاعات 4, 45, 79,• سجن التسفيرات حالة واحدة• الكرخ 19 حالة ضمن مناطق, حي الجامعة حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة, حي السلام حالة واحدة, حي الجهاد حالة واحدة, ابو دشير 3 حالات, حي الحسين حالتين, الدورة 8 حالات, الصالحية حالة واحدة, البياع حالة واحدة,• المشتل حالة واحدة• الشعب 17 حالة محلة 317, 348, 337, 338, 325, 317, البنوك• الصدرية حالة واحدة محلة 111• الحسينية 4 حالات محلة 223, 225,• حي القاهرة حالتين محلة 309, 311• الطالبية حالتين محلة 323,• شارع فلسطين 5 حالات محلة 501, 503, 510• العبيدي 4 حالات محلة 759, التجاوز• بسماية حالة واحدة قرية الشيخ هاتف• زيونة 8 حالات محلة 718, 714, 710, 714• حي الكيلاني حالة واحدة محلة 143• حي السفير حالة واحدة• حي الزهراء حالتين محلة 757• بغداد الجديدة 3 حالات محلة 723, تل محمد• محافظة بابل حالة واحدة المسيب,• البلديات 11 حالة محلة 701, 715• الزعفرانية 15 حالة محلة 960, 972, 950, 962, 964, 958• الكرادة 7 حالات محلة 906, 901,• النهروان حالة واحدة• الامين 9 حالات محلة 745, 737, 743, الزراعي• السعدون حالة واحدة• حي النصر حالة واحدة محلة 771• الوزيرية حالة واحدة محلة 303• محافظة واسط حالة واحدة الزبيدية• محافظة نينوى حالة واحدة بعشيقة• راغبة خاتون حالة واحدة محلة 320• الاعظمية 9 حالات محالة 310 واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 24061 توفي منهم 1069 للاسف فيما اكتسب الشفاء 19706 ومتبقي قيد العلاج 3286".

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