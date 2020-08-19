أبل.. أول شركة في التاريخ تتجاوز عتبة 2 ترليون دولار

2020/08/19 | 19:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أصبحت أبل، الأربعاء، أول شركة أميركية وعالمية تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من اثنين ترليون دولار، بما يفوق ميزانيات عشرات الدول.

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