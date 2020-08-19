صحيفة امريكية : ادارة ترامب تعتبر الكاظمي احسن فرصة لها بشأن الحوار الاستراتيجي

2020/08/19 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعتبرت صحيفة ذي هيل الامريكية ان زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذا اليوم ، الخميس ، الى البيت الابيض أكثر من مجرد حدث مهم ، مبينة إنه حدث استراتيجي بالغ الأهمية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” لدى الولايات المتحدة فرصة رائعة مع الكاظمي وأفضل بكثير مما تستحقه بالنظر […]

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