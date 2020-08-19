العمليات المشتركة تعلن قرب تواجد القوات الاتحادية بمنافذ الاقليم

2020/08/19 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، قرب تواجد قواتها الاتحادية بمنافذ الاقليم لتوحيد عملها مع بقية المنافذ الحدودية بعموم العراق.وقال الناطق باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لـ/المعلومة/ ان “قيادة العمليات المشتركة لديها تواصل وعمل مشتارك مع اقليم كردستان حول الية وعمل في منافذ الاقليم وتسليمها الى قيادة العمليات المشتركة”.واضاف ان “قوات […]

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