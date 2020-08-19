اسعار المعدن الاصفر تسجل ارتفاعاً بأكثر من 46 دولاراً

2020/08/19 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لأكثر من 46 دولاراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب العملة الأمريكية وترقب محضر الفيدرالي.وتأثر المعدن سلباً من تحول العملة الأمريكية للارتفاع خلال التعاملات بعدما سجلت أدنى مستوى فيما يزيد عن عامين بالأمس، حيث إن قوة الورقة الخضراء تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات […]

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