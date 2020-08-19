2020/08/19 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يعلن عن فتح الاستيراد امام مربي الدواجن لمادتي الذرة الصفراء وفول الصويا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يعلن عن فتح الاستيراد امام مربي الدواجن لمادتي الذرة الصفراء وفول الصويا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يعلن عن فتح الاستيراد امام مربي الدواجن لمادتي الذرة الصفراء وفول الصويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).